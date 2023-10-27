Beşiktaş derbisinde sakatlanmasına rağmen Bayern Münih maçında iğneyle sahaya çıkan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, kazandırdığı penaltıyı 'Panenka' vuruşuyla gole çevirdi.
Bir yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen İcardi, 38 gole ulaştı ve Galatasaray kariyerini 37 golle tamamlamış Shabani Nonda'yı geçti. Arjantinli süperstar; Gheorghe Hagi'nin zirvede olduğu 'en çok gol atan yabancılar' listesinde ilk 5'e girmeyi başardı.
Wesley Sneijder'le arasında 7 gol fark kalan Icardi, rakip tanımıyor.
Galatasaray forması altında en çok gol atan Hagi'nin, sarı-kırmızılı forma altında 72 golü bulunuyor.
Bir yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen İcardi, 38 gole ulaştı ve Galatasaray kariyerini 37 golle tamamlamış Shabani Nonda'yı geçti. Arjantinli süperstar; Gheorghe Hagi'nin zirvede olduğu 'en çok gol atan yabancılar' listesinde ilk 5'e girmeyi başardı.
Wesley Sneijder'le arasında 7 gol fark kalan Icardi, rakip tanımıyor.
Galatasaray forması altında en çok gol atan Hagi'nin, sarı-kırmızılı forma altında 72 golü bulunuyor.