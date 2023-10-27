29 Ekim

Icardi adım adım tarihe geçiyor

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, attığı gollerle birlikte sarı-kırmızılı takımın en çok gol atan yabancı futbolcular listesinde ilk 5'e girmeyi başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Icardi adım adım tarihe geçiyor
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27 Ekim 2023 11:52
Beşiktaş derbisinde sakatlanmasına rağmen Bayern Münih maçında iğneyle sahaya çıkan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, kazandırdığı penaltıyı 'Panenka' vuruşuyla gole çevirdi.

Bir yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen İcardi, 38 gole ulaştı ve Galatasaray kariyerini 37 golle tamamlamış Shabani Nonda'yı geçti. Arjantinli süperstar; Gheorghe Hagi'nin zirvede olduğu 'en çok gol atan yabancılar' listesinde ilk 5'e girmeyi başardı.

Wesley Sneijder'le arasında 7 gol fark kalan Icardi, rakip tanımıyor.

Galatasaray forması altında en çok gol atan Hagi'nin, sarı-kırmızılı forma altında 72 golü bulunuyor.  



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