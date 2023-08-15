Icardi, açılışı Olimpija karşısında yaptı

Galatasaray'ın bonservisiyle birlikte yeniden kadrosuna kattığı Mauro Icardi, bu sezon ilk golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Icardi, açılışı Olimpija karşısında yaptı
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15 Ağustos 2023 23:58
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon ilk kez ağları havalandırdı.

Bu sezonki 3. maçına Olimpija Ljubljana karşılaşmasıyla çıkan Icardi, mücadelenin 24. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli santrfor, bu sezon ilk golünü de atmış oldu.

Icardi, geçen sezon Galatasaray'da Süper Lig'de 24 müsabakada 22, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol atmıştı. Sarı-kırmızılı formayla son golünü 4 Haziran'daki Fenerbahçe derbisinde atan 30 yaşındaki futbolcu, 72 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı.

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