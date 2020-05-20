İç ve dış hatlarda uçuşlara başlama tarihi açıklandı

Tüm tarifeli yolcu seferlerini durduran Türk Hava Yolları, seferlerin başlama tarihlerini açıkladı.



Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



* Değerli misafirlerimiz, yeni korona virüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda; iç hat uçuşlarımız 4 Haziran 2020, dış hat uçuşlarımız 10 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştu.



İLKER AYCI: YENİ BİR ÜCRET POLİTİKASINA GEÇEBİLİRİZ



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Corona virüsü salgını nedeniyle THY'nin yeni bir ücret politikasına geçebileceğini belirten Aycı, "2020-2021'de amacımız kâr etmek değil, gücümüzü korumak olacaktır. 5 yıla varabilecek bu süreçte, fedakarlıklarla iş akdi feshetmek yerine yolumuza devam etmek için beraber çalışacağız" ifadesini kullandı.



"THY'den işten çıkarmalar olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Aycı, "THY'nin en önemli konusu gücümüz yettiğince istihdamı korumaktır. Gücümüz yettiğince dayanacağız" dedi.



