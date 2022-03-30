İbrasızlık kararı Feghouli'yi de vurdu!

Galatasaray'da hafta sonu yapılan olağan mali genel kurulda başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi kulüpte taşları A'dan Z'ye oynattı...



İbrasızlık kararı sonrası başkan Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü kongre kararı alırken, bu karar kulüpte sportif açıdan da birçok konuyu etkiledi.



TORRENT 'UZATILSIN' DEMİŞTİ



Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent, son dönemde ilk 11'de şans verdiği ve performansından memnun olduğu Sofiane Feghouli için, "Uygun şartlarda yeni kontrat imzalanabilir" şeklinde yönetime rapor vermiş ve bunun üzerine Cezayirli oyuncu ile temasa geçilmişti.



30 Nisan'da yapılacak olan kongrede başkanlık için adı geçen adayların hiçbirinin Domenec Torrent ile çalışmaya sıcak bakmadığı biliniyor. Torrent ile yolların ayrılması halinde ise Katalan hocanın takımda kalmasını istediği Feghouli için yeni sözleşme sürecinin durması ve kararı yeni teknik adamın vermesi bekleniyor.



SADECE FEGHOULI DE DEĞİL



Öte yandan kadro planlamasında sadece Feghouli değil birçok oyuncunun da yönetim ve olası teknik adam değişikliğinden etkilenebileceği belirtiliyor.



Galatasaray'la sözleşmesinin 5. yılında olan ve 3.8 milyon Euro ile takımın en fazla kazanan oyuncusu konumunda olan Sofiane Feghouli'nin kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı biliniyor.



Feghouli için geçtiğimiz ocak ayında devreye giren Başakşehir'in sezon sonu Cezayirli oyuncunun serbest kalması halinde yeni bir hamle yapabileceği de ifade ediliyor.



32 yaşındaki kariyerinde daha önce Grenoble, Valencia, Almeria ve West Ham United formaları giydi. Cezayirli futbolcu ülkesinin milli takımında da 76 kez şans buldu. Milli forma ile 20 gol attı.





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