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Ibrahimovic'ten Ronaldo eleştirisi!

Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferini ''meydan okumak'' olarak görmediğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ibrahimovic'ten Ronaldo eleştirisi!
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15 Şubat 2019 19:37
MLS ekibi LA Galaxy'de kariyerini sürdüren Zlatan Ibrahimovic, Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmasını değerlendiren İsveçli yıldız, transferin ''meydan okuma'' olmadığını belirtti.

''BU TRANSFER MEYDAN OKUMAK DEĞİL''

Ibrahimovic, konu hakkında ''Ronaldo'nun yaptığı "meydan okumak" değil. Bana göre "meydan okumak", bir takıma transfer olup, onlara ciddi anlamda sınıf atlatmayı başarmaktır. Dünyanın en iyi takımlarından birine gitmek "meydan okumak" olmaz. Ronaldo'nun Juventus'a transferine kötü transfer demiyorum. Sadece yeni bir macera olmadığını söylüyorum.'' sözlerini kullandı.



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