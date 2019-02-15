MLS ekibi LA Galaxy'de kariyerini sürdüren, Juventus'un yıldız ismihakkında konuştu.Cristiano Ronaldo'nun sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmasını değerlendiren İsveçli yıldız, transferin ''meydan okuma'' olmadığını belirtti.Ibrahimovic, konu hakkında ''Ronaldo'nun yaptığı "meydan okumak" değil. Bana göre "meydan okumak", bir takıma transfer olup, onlara ciddi anlamda sınıf atlatmayı başarmaktır. Dünyanın en iyi takımlarından birine gitmek "meydan okumak" olmaz. Ronaldo'nun Juventus'a transferine kötü transfer demiyorum. Sadece yeni bir macera olmadığını söylüyorum.'' sözlerini kullandı.