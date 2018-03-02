Ibrahimovic'ten milli takıma geri dönüş sinyali!

Dünya Kupası'na İtalya'yı eleyerek katılma hakkı kazanan İsveç Milli Takımı'nda Zlatan Ibrahimovic sürprizi yaşanıyor.
EURO2016'dan sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, milli takımda oynayabileceğine dair sinyal verdi.
"MİLLİ TAKIMI ÖZLEDİM"
İsveç basınına açıklamalar yapan 36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, "Milli takımı özledim. İstersem yapabilirim. İyi bir performans sergileyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İsveç Milli Takımı ile kariyerinde 116 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, 62 gol attı.
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EURO2016'dan sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, milli takımda oynayabileceğine dair sinyal verdi.
"MİLLİ TAKIMI ÖZLEDİM"
İsveç basınına açıklamalar yapan 36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, "Milli takımı özledim. İstersem yapabilirim. İyi bir performans sergileyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İsveç Milli Takımı ile kariyerinde 116 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, 62 gol attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın