'Ibrahimovic'le dostuz ama gelir mi, bilmiyorum'

Serie A ekiplerinden Bologna'da teknik direktörlük yapan Sinisa Mihajlovic, Milan'ın yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in gelecek yıl nerede oynayacağını bilmediğini ve ne olursa olsun İsveçli futbolcuyla arkadaş kalacağını belirtti.



Milan'da geleceği belirsiz olan Ibrahimovic, yakın arkadaşı Sinisa Mihajlovic'in hocalığını yaptığı Bologna ile sık sık anılıyor.



"HEPSİNDEN ÖTE DOSTLUĞUMUZ KALACAK"



Mihajlovic bir basın toplantısında Ibrahimovic için "Inter için oynadığımda ve Juventus için oynadığımızda sahada savaştık, sonra Milano'ya geldi ve ortak Slav kökenimiz nedeniyle arkadaş olduk" dedi. Ibrahimovic'in geleceği hakkında ne olacağını bilmediğini söyleyen Mihajlovic, "Hepsinden öte, dostluğumuz kalacak." ifadelerini kullandı.



Mihajlovic geçen sene lösemiye karşı zorlu bir savaş verdi ve kemoterapi sonrasında kemik iliği nakli yapıldı. Daha önce Bologna'da çalışmasının kendisini güçlü tuttuğunu söyledi ve takımını Serie A'nın üst yarısına getirdi.







