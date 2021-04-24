Ibrahimovic: "Yaşın öneminin olmadığını kanıtladım"

Milan ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, kulüp televizyonuna konuştu.

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Ibrahimovic: 'Yaşın öneminin olmadığını kanıtladım'
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24 Nisan 2021 05:28
Zlatan Ibrahimovic sözleşmesini 1 yıl daha uzatmasının ardından açıklamada bulundu.

Kulübün televizyonuna konuşan İsveçli yıldız, ilerleyen yaşına rağmen futbol oynamaya devam edeceğini açıklayarak, "Ben gelmeden önce şüpheler olsa da yaşın öneminin olmadığını kanıtladım. Her şey zihninizde olanlarla ilgili. Fiziksel olarak iyi hissettiğim sürece yapmayı bildiğim şeyi yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Özellikle Milan'a geldiğinde takımın tamamına yardım etmeye çalıştığını belirterek, "Gençlerin büyüdüğünü, oyunlarını geliştirdiğini görmek bendeki adrenalini yükseltiyor. Bir çok futbolcunun ilk gününden beri gelişimini yakından gördüm." sözlerini kullandı.

Ibrahimovic, bu sezon dönem dönem sakatlıklar geçirse de tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 17 gol 3 asiste ulaştı. Ekim ayında 40 yaşına basacak olan Ibrahimovic 1176 dakika sahada kaldı.



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