Ibrahimovic ve Milan kontrat pazarlığına oturdu

Zlatan Ibrahimovic, takımı Milan ile sözleşme yenilemek için pazarlığa oturdu ancak taraflar henüz anlaşamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Ibrahimovic ve Milan kontrat pazarlığına oturdu
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26 Temmuz 2020 16:18
Milan'a Ocak ayında katılan İsveçli süper yıldız Zlatan Ibrahimovic, kulübü ile kontrat uzatmak için yeniden görüşmelere başladı.

IBRA 6, MILAN 4 DEDİ

Ibrahimovic, yıllık 6 milyon avroluk sözleşme isterken, Milan ise 4 milyon avroya kadar çıkmaya razı oldu. Milan'da teknik direktör Pioli oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Ibrahimovic de anlaşma sağlanırsa ailesini de İtalya'ya yanına getirmeyi planlıyor. 

Milan'la sözleşmesi 31 Ağustos'ta biten Ibrahimovic, İtalyan devinde 18 maçta, 8 gol ve 4 asist kaydetti.



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