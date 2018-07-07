Ibrahimovic ve Beckham, İsveç-İngiltere maçı öncesi iddiaya girdi!

Dünya Kupası çeyrek finalinde İsveç ve İngiltere karşı karşıya gelecek. İsveçli yıldızve İngiliz eski oyuncu, maç üzerine iddiaya girdi.Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabı üzerinden David Beckham'a iddiaya girme çağrısında bulundu ve İngiliz eski futbolcudan yanıt gecikmedi.Ibrahimovic sosyal medya hesabından "Eğer İngiltere kazanırsa dünyanın neresinde istersen orada sana yemek ısmarlayacağım. Ama eğer İsveç kazanırsa Ikea'dan ne istersem onu alacaksın" ifadelerini kullandı.Beckham ise yanıt olarak "Eğer İsveç kazanırsa Ikea'dan ne istersen alacağım ve Los Angeles'taki evinde neye ihtiyacın varsa. Ama İngiltere kazanırsa İngiltere'ye geleceksin ve İngiltere forması giyip benimle Wembley'de devre arasında balık ve cips yiyeceksin" dedi.