Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu'na gönderme

11 yıl aradan sonra Serie A şampiyonu olan Milan'ın 40 yaşındaki süper yıldızı Zlatan Ibrahimovic, kutlamalar sırasında eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na taraftar önünde gönderme yaptı.
Zlatan Ibrahimovic, üstü açık otobüsle şehir turu atıldığı sırada mikrofonu eline alarak sezon başında ezeli rakipleri Inter'e transfer olan Çalhanoğlu'na taraftarların mesaj göndermesini istedi.
O anlar böyle görüntülendi:
Zlatan Ibrahimovic, üstü açık otobüsle şehir turu atıldığı sırada mikrofonu eline alarak sezon başında ezeli rakipleri Inter'e transfer olan Çalhanoğlu'na taraftarların mesaj göndermesini istedi.
O anlar böyle görüntülendi: