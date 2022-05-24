Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu'na gönderme

Zlatan Ibrahimovic, şampiyonluk kutlamalarında Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'na gönderme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu'na gönderme
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23 Mayıs 2022 23:41
11 yıl aradan sonra Serie A şampiyonu olan Milan'ın 40 yaşındaki süper yıldızı Zlatan Ibrahimovic, kutlamalar sırasında eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na taraftar önünde gönderme yaptı.

Zlatan Ibrahimovic, üstü açık otobüsle şehir turu atıldığı sırada mikrofonu eline alarak sezon başında ezeli rakipleri Inter'e transfer olan Çalhanoğlu'na taraftarların mesaj göndermesini istedi.

O anlar böyle görüntülendi: 



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