Ibrahimovic sakatlığı nedeniyle 6 maç kaçıracak

Kariyerinin adeta ikinci baharını yaşayan Zlatan Ibrahimovic'in Napoli maçında yaşadığı sakatlığı akıbeti belli oldu.



Yapılan açıklamada Ibrahimovic'in sol kalçasında yaşadığı problem nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı belirtildi. Ibrahimovic daha önce de koronavirüs testi pozitif çıktığı için takımını bir süre yalnız bırakmıştı.



Ibrahimovic'in Milan formasıyla Avrupa Ligi'nde Lille, Celtic ve Sparta maçları ile birlikte ligde ise Fiorentina, Sampdoria ve Parma maçlarını kaçıracağı tahmin eidliyor.



39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, attığı 10 golle Serie A'da gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.



