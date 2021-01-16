Ibrahimovic: 'Önemli olan sezon sonundaki liderlik'

Zlatan Ibrahimovic son röportajında Serie A şampiyonluğunu ne kadar çok istediğini bir kez daha yineledi.



La Repubblica'ya konuşan İsveçli yıldız, sahada kendisini tam bir lider olarak hissettiğini belirterek, "Takım arkadaşlarımın benimle birlikte olduğunu görebiliyorum. Bundan 10 yıl önce farklı ve şimdi daha farklı bir konumum var. Takımdaki her şey bana bağlı değil, kadromuz genç ve çalışma ve fedakarlıktan başka bir seçenek yok" diye konuştu.



Ibrahimovic, Milan'ın devam eden liderliği ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili konuşarak, "Puan tablosunda 2. sırada kalan her zaman ilk kaybedenlerdir. Ben kışın zirvede olmakla ilgilenmiyorum! Gerçek şampiyonluğu istiyorum" sözlerini kullandı.



Yaklaşık 1,5 ay süren sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen 40 yaşından gün alan Ibrahimovic, Bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 10 gol kaydetti.



