Ibrahimovic: 'Messi kupayı kaldıracak'

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini aktardı.



Deneyimli yıldız, kupayı Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin kaldıracağıı söyledi. Ibrahimovic, "Bence kupayı kimin kazanacağı yazıldı bile ve kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Bence Lionel Messi kupayı kaldıracak, bu çoktan yazılan bir durum olarak karşımızda duruyor" dedi.



Dünya Kupası'na veda eden Cristiano Ronaldo için de konuşan 41 yaşındaki futbolcu, "Manchester United'dan ayrıldı ve biz bu konudaki gerçeği asla bilemeyeceğiz. Herkes, söylemek istediklerini söylüyor ve insanlar kendilerini korumak için birçok şey konuşuyor. Daha sonra kulüp bir şeyler söylüyor ve benim gibi açık konuşmuyorlar. Manchester United ile Ronaldo arasındaki hikayeyi asla bilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



