Ibrahimovic: 'İsveçlileri sinirlendirmek istedim'

"BANKA SOYSAM BİLE SAVUNURLARDI"

Geçtiğimiz hafta emekliye ayrıldığı İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali veren Zlatan Ibrahimovic, böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi ve yine kendine yakışır bir cevap verdi.İsveç Milli Takımı formasıyla bir fotoğrafını paylaşan 39 yaşındaki Ibrahimovic, "Beni bu formayla görmeyeli uzun zaman oldu." ifadelerini kullanmasıyla ilgili, "Geri dönmeyeceğim. Sadece İsveçli insanları kızdırmak istedim" ifadesini kulandı.Zlatan'ın neden böyle bir şey yapmak istediği net olarak bilinmese de, yıldız golcünün İsveç'te ırkçılık olduğu gerekçesiyle yaptığı açıklamalar tekrar akıllara geldi.Tecrübeli futbolcu daha önce, "İsveç'te başka bir oyuncu benim yaptığım hatayı yapsa, onu savunurlar. Gizli ırkçılık var. Benim adım Svensson ya da Andersson olsa, sarışın bir adam olsam, banka soysam bile beni savunurlardı" demişti.Milan'da iyi bir sezon geçiren Ibrahimovic sadece penaltılarda sorun yaşıyor. Şu ana kadar 3 penaltı kaçıran İsveçli, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok penaltı kaçıran isim oldu.