Ibrahimovic: "Her futbolcu Altın Top almalı"

Zlatan Ibrahimovic, İsveç'in elenmesinin ardından sosyal medya hesabından oyuncuları öven bir paylaşım yaptı.

Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İsveç'in İngiltere'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmesinin ardından Zlatan Ibrahimovic sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dünya Kupası'nda oynamak istemesine karşın kadroya dahil edilmeyen Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın fotoğrafını paylaştı ve övgü dolu ifadeler kullandı.

ALTIN TOP ALMALI

Ibrahimovic yaptığı paylaşımda; "İsveç'in her futbolcusu 2018 Dünya Kupası için Altın Top ödülünü almalı. Elde ettikleri sonsuza dek hatırlanacak." ifadeleri yer aldı.

 

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4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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