Ibrahimovic: "Her futbolcu Altın Top almalı"

Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İsveç'in İngiltere'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmesinin ardındansosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Dünya Kupası'nda oynamak istemesine karşın kadroya dahil edilmeyen Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın fotoğrafını paylaştı ve övgü dolu ifadeler kullandı.Ibrahimovic yaptığı paylaşımda; "İsveç'in her futbolcusu 2018 Dünya Kupası için Altın Top ödülünü almalı. Elde ettikleri sonsuza dek hatırlanacak." ifadeleri yer aldı.