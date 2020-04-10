Ibrahimovic Hammarby ile idmanlara çıktı

Zlatan Ibrahimovic, geçen yıl %25 hissesini satın aldığı Hammarby kulübünün idmanlarına katıldı. Hammarby Başkanı Richard von Yxkull, Ibrahimovic'in gelecek yıl takımlarında oynamasının kendileri için sürpriz olmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; hammarbyfotboll.se
Ibrahimovic Hammarby ile idmanlara çıktı
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10 Nisan 2020 00:29
Koronavirüs sebebiyle liglerin tatile girmesinin ardından ülkesine dönen Milanlı Zlatan Ibrahimovic, Hammarby ile idmanlara çıktı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün gerçekleştirdiği haftalık idmana çıkmak istediğini belirten Ibrahimovic'in antrenmanda yer aldığı kaydedildi.

Kulüp başkanıx Richard von Yxkull yaptığı açıklamada antrenmanlara çıkma konusunda kendilerine talepte bulunan Zlatan Ibrahimovic'i şartsız kabul ettiklerini söylerken yapılan duyuruda yıldız ismin görüntüleri paylaşıldı.

Bilindiği gibi Zlatan Ibrahimovic geçtiğimiz yıl Hammarby kulübünün %25 hissesini satın almıştı.

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