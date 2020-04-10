Koronavirüs sebebiyle liglerin tatile girmesinin ardından ülkesine dönen Milanlı Zlatan Ibrahimovic, Hammarby ile idmanlara çıktı.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün gerçekleştirdiği haftalık idmana çıkmak istediğini belirten Ibrahimovic'in antrenmanda yer aldığı kaydedildi.Kulüp başkanıx Richard von Yxkull yaptığı açıklamada antrenmanlara çıkma konusunda kendilerine talepte bulunan Zlatan Ibrahimovic'i şartsız kabul ettiklerini söylerken yapılan duyuruda yıldız ismin görüntüleri paylaşıldı.Bilindiği gibi Zlatan Ibrahimovic geçtiğimiz yıl Hammarby kulübünün %25 hissesini satın almıştı.