Ibrahimovic: 'Emekliliğe yaklaştım ama henüz değil'

Milan'ın tecrübeli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



"SAHADAKİ ADRENALİNİ BULAMAM"



ESPN'e açıklamalarda bulunan İsveçli golcü, "Futbol kariyerimin sonuna doğru geldiğimi biliyorum, bu durum beni biraz korkutuyor; sonraki adımım ne olacak, farklı seçeneklerim olacağını biliyorum, birçok şey yapabilirim ama sahada yaşadığım adrenalini başka nerede bulabilirim, bilmiyorum." dedi.



Açıklamalarını sürdüren tecrübeli yıldız, "Tabii ki oynamaya devam etmek için fiziksel olarak iyi durumda olmalıyım, zevk almalıyım. Çok fazla acı çekiyorsanız devam etmenin bir anlamı yok. Böyle bir karar alacağınız zaman, dürüst olmalı kendinize şunu söylemelisiniz, "Artık yeter" ve yeni bir başlangıç yapmalısınız. Emekliliğimi düşünseydim sahada takım arkadaşlarıma ve kendime yardım edemezdim. Futbolcular, asker gibi her gün aynı programı uyguluyorlar, ben de 25 yıldır bunları yapıyorum. Emekliliğimin yakın olduğunu biliyorum ama henüz değil" açıklamasında bulundu.



Milan ile bu sezon toplam 26 maça çıkan 40 yaşındaki Ibrahimvovic, 8 kez fileleri havalandırdı. İsveçli golcünün, İtalyan ekibi ile sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor.





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