Ibrahimovic: 'Bırakmadım, umarım katkıda bulunabilirim'

Zlatan Ibrahimovic, İsveç'in Polonya'ya yenilerek Dünya Kupası vizesi alamadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Zlatan Ibrahimovic maç değerlendirmesinde, "İlk yarıda gol atabileceğimiz fırsatlar bulduk, ikinci yarının hemen başında gol attılar ama biz de kazanabilirdik. Hepimiz hayal kırıklığına uğradık, Dünya Kupası'nda var olmak istedik ancak ne yazik ki bu olamayacak" diye konuştu.



40 yaşına rağmen yeniden Milli Takıma dönen Zlatan, İsveç formasıyla son maçına çıkıp çıkmadığına ilişkin soruya ise, "Sağlıklı olduğum ve katkıda bulunabildiğim sürece devam etmeyi umuyorum" açıklamasını yaptı.





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