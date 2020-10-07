Ibrahimovic: 'Bir daha yaparsan kafanı uçururum'

Milan'ın eski golcülerinden Maxi Lopez, eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile unutamadığı bir anısını paylaştı ve İsveçli yıldızın egosunu bir kez daha gözler önüne serdi.



Arjantin basınına konuşan Maxi Lopez, "Parma'ya karşı oynuyorduk. Topu aldım, döndüm, Ibrahimovic'i gördüm ve ona pas attım. Hareket etmedi, sadece topa baktı. Sinirli bir ifadeyle, topu ayağına istediğini bana bağırdı. Ona, eğer hareket ederse gol atabileceğini söyledim. Yüzündeki ifade paha biçilemezdi. 2 metre uzunluğunda ve karate bilen bir adam. Maç bitti, kazandık ve bana bir şey söyleyeceğini düşündüm ancak hiçbir şey söylemedi. 1 hafta sonra, konuşmak istediğini söyledi. Bana, Brezilyalıların aksine karakterli oldukları için Arjantinlileri sevdiğini söyledi ve ekledi;



"Eğer bir daha o yaptığını yaparsan, kelleni uçururum."



Maxi Lopez ile Zlatan Ibrahimovic, 2011-12 sezonunda Milan'da birlikte forma giydi.



