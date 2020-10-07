Ibrahimovic: "Bir daha yaparsan kafanı uçururum"

Milan'ın eski futbolcusu Maxi Lopez, Zlatan Ibrahimovic ile bir anısını paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Ibrahimovic: 'Bir daha yaparsan kafanı uçururum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2020 21:30
Milan'ın eski golcülerinden Maxi Lopez, eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile unutamadığı bir anısını paylaştı ve İsveçli yıldızın egosunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Arjantin basınına konuşan Maxi Lopez, "Parma'ya karşı oynuyorduk. Topu aldım, döndüm, Ibrahimovic'i gördüm ve ona pas attım. Hareket etmedi, sadece topa baktı. Sinirli bir ifadeyle, topu ayağına istediğini bana bağırdı. Ona, eğer hareket ederse gol atabileceğini söyledim. Yüzündeki ifade paha biçilemezdi. 2 metre uzunluğunda ve karate bilen bir adam. Maç bitti, kazandık ve bana bir şey söyleyeceğini düşündüm ancak hiçbir şey söylemedi. 1 hafta sonra, konuşmak istediğini söyledi. Bana, Brezilyalıların aksine karakterli oldukları için Arjantinlileri sevdiğini söyledi ve ekledi;

"Eğer bir daha o yaptığını yaparsan, kelleni uçururum."

Maxi Lopez ile Zlatan Ibrahimovic, 2011-12 sezonunda Milan'da birlikte forma giydi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için