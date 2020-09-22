Ibrahimovic: 'Benjamin Button gibiyim'

Milan'ın Bologna'yı 2-0 mağlup ettiği maçın 2 golünü atan Zlatna Ibrahimovic, karşılaşmanın ardından kendine has üslubuyla açıklama yaptı.



Ibrahimovic Bologna maçında attığı gollerin ardından "Benjamin Button gibiyim" benzetmesini kendisine yaparken 20 yaşında olması durumunda 2 gol daha atabileceğini söyledi.



38 yaşındaki İsveçli yıldızın açıklamaları şu şekilde:



"Benjamin Button gibiyim. Zaman geçtikçe gençleşiyorum. Bugün 20 yaşında olsaydım 2 gol daha kesin atardım. Hedefim geçen sezondan daha iyi olmak. Takımdaki gençlerle birlikte her maçı final gibi kazanmalıyız"



