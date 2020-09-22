Ibrahimovic: 'Benjamin Button gibiyim'

Milan'ın Bologna'yı 2-0 mağlup ettiği maçın 2 golünü atan Zlatna Ibrahimovic, karşılaşmanın ardından kendine has üslubuyla açıklama yaptı.
Ibrahimovic Bologna maçında attığı gollerin ardından "Benjamin Button gibiyim" benzetmesini kendisine yaparken 20 yaşında olması durumunda 2 gol daha atabileceğini söyledi.
38 yaşındaki İsveçli yıldızın açıklamaları şu şekilde:
"Benjamin Button gibiyim. Zaman geçtikçe gençleşiyorum. Bugün 20 yaşında olsaydım 2 gol daha kesin atardım. Hedefim geçen sezondan daha iyi olmak. Takımdaki gençlerle birlikte her maçı final gibi kazanmalıyız"
Ibrahimovic Bologna maçında attığı gollerin ardından "Benjamin Button gibiyim" benzetmesini kendisine yaparken 20 yaşında olması durumunda 2 gol daha atabileceğini söyledi.
38 yaşındaki İsveçli yıldızın açıklamaları şu şekilde:
"Benjamin Button gibiyim. Zaman geçtikçe gençleşiyorum. Bugün 20 yaşında olsaydım 2 gol daha kesin atardım. Hedefim geçen sezondan daha iyi olmak. Takımdaki gençlerle birlikte her maçı final gibi kazanmalıyız"