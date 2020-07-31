ZLATAN'IN TÜM BOMBA SÖZLERİ! TAMAMI GERÇEK, TIKLAYIN

Zlatan Ibrahimovic sansasyonel sözlerine devam ediyor.Kendisinin bir süre önce söylediği "50 yaşıma kadar aynı seviyede oynayabilirim" sözlerine yönelik yeni paylaşımında kendisine katıldığını ifade etti.Ibrahimovic'in paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken yıldız ismin sözleri bir kez daha futbolseverler arasında konuşulmaya başlandı.