Ibrahimovic: "50 yaşına kadar aynı seviyede oynayabilirim"

Milan'ın yıllara meydan okuyan yıldızı Zlatan Ibrahimovic, 50 yaşına kadar aynı seviyede futbol oynayabileceğini söyledi.

Ibrahimovic: '50 yaşına kadar aynı seviyede oynayabilirim'
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31 Temmuz 2020 23:41
Zlatan Ibrahimovic sansasyonel sözlerine devam ediyor.

Kendisinin bir süre önce söylediği "50 yaşıma kadar aynı seviyede oynayabilirim" sözlerine yönelik yeni paylaşımında kendisine katıldığını ifade etti.

Ibrahimovic'in paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken yıldız ismin sözleri bir kez daha futbolseverler arasında konuşulmaya başlandı.

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