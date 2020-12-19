Ibrahimovic 2 hafta daha sahalara çıkamayacak

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in 1 aydır süren sakatlık sürecinin uzayacağı belirtildi.
Yıldız oyuncunun 1 aylık aranın ardından çıktığı takım idmanında yeniden ve yeniden baldır kaslarından sakatlandığı belirlenirken Zlatan'ın yılın geri kalanında sahada yer alamayacak. Ibrahimovic'in sakatlığının 2 hafta süreceği tahmin ediliyor.
Zlatan Ibrahimovic Serie A'da çıktığı 10 maçta 11 gol 2 asistlik katkı sağlayarak takımının liderliğe yükselmesindeki en büyük pay sahibiydi.
Ibrahimovic'in oynamadığı 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanmış, son 2 haftada berabere kalmıştı.
Yıldız oyuncunun 1 aylık aranın ardından çıktığı takım idmanında yeniden ve yeniden baldır kaslarından sakatlandığı belirlenirken Zlatan'ın yılın geri kalanında sahada yer alamayacak. Ibrahimovic'in sakatlığının 2 hafta süreceği tahmin ediliyor.
Zlatan Ibrahimovic Serie A'da çıktığı 10 maçta 11 gol 2 asistlik katkı sağlayarak takımının liderliğe yükselmesindeki en büyük pay sahibiydi.
Ibrahimovic'in oynamadığı 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanmış, son 2 haftada berabere kalmıştı.