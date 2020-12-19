Ibrahimovic 2 hafta daha sahalara çıkamayacak

1 aydır sakatlığı bulunan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in düzeldikten sonra çıktığı takım idmanında yeniden sakatlandığı belirtildi.

Abone Ol
Ibrahimovic 2 hafta daha sahalara çıkamayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2020 09:27
Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in 1 aydır süren sakatlık sürecinin uzayacağı belirtildi.

Yıldız oyuncunun 1 aylık aranın ardından çıktığı takım idmanında yeniden ve yeniden baldır kaslarından sakatlandığı belirlenirken Zlatan'ın yılın geri kalanında sahada yer alamayacak. Ibrahimovic'in sakatlığının 2 hafta süreceği tahmin ediliyor.

Zlatan Ibrahimovic Serie A'da çıktığı 10 maçta 11 gol 2 asistlik katkı sağlayarak takımının liderliğe yükselmesindeki en büyük pay sahibiydi.

Ibrahimovic'in oynamadığı 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanmış, son 2 haftada berabere kalmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için