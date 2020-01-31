Ibrahima Yattara'nın yeni adresi

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Ibrahima Yattara'nın teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcılığına getirildiğini kaydetti.

Haber; Sporx.com
Ibrahima Yattara'nın yeni adresi
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31 Ocak 2020 18:53
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da, Trabzonspor'un eski oyuncularından İbrahima Yattara'nın, teknik direktör Fatih Tekke'nin antrenör ekibine katıldığı açıklandı. 

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İbrahima Yattara, bugün itibarıyla teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin ekibine katılmış ve İstanbulspor'da antrenörlük hayatına başlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz." denildi. 

Öte yandan İstanbulspor, Rıdvan Şimşek ve Erdem Şen'i de transfer ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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