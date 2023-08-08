Ibrahima Drame, Teksüt Bandırmaspor'da!

Teksüt Bandırmaspor, Ibrahima Drame ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Ibrahima Drame, Teksüt Bandırmaspor'da!
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08 Ağustos 2023 19:13
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Senegalli kanat oyuncusu Ibrahima Drame ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Austria Wien takımında forma giyen 21 yaşındaki Ibrahima Drame ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Sol ve sağ kanatta görev yapan Ibrahima, Diambars FC, LASK, Juniors OÖ, Young Violets, Austria Wien takımlarında forma giydi.

İbrahima, oynadığı 52 maçta 12 gol attı, 5 asist yaptı.

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