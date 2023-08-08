Ibrahima Drame, Teksüt Bandırmaspor'da!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Senegalli kanat oyuncusu Ibrahima Drame ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Austria Wien takımında forma giyen 21 yaşındaki Ibrahima Drame ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.



Sol ve sağ kanatta görev yapan Ibrahima, Diambars FC, LASK, Juniors OÖ, Young Violets, Austria Wien takımlarında forma giydi.



İbrahima, oynadığı 52 maçta 12 gol attı, 5 asist yaptı.



