Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçında Süper Lig hedefleri bulunan Ümraniyespor ile şampiyonluk için sahaya çıkan Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor maçı 1-0 kazanarak, bir yıl aradan sonra şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e yükseldi.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Robin Yalçın kaydetti. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla harika bir gol atan Robin Yalçın, Çaykur Rizespor'a büyük mutluluk yaşattı.
Teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde Çaykur Rizespor bitime bir hafta kala 66 puanla Süper Lig'e şampiyon olarak geri döndü. Play-Off'u garantileyen Ümraniyespor ise 58 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Ümraniyespor kümede kalma savaşı veren Samsunspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Play-Off hesapları yapan Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.
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Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Robin Yalçın kaydetti. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla harika bir gol atan Robin Yalçın, Çaykur Rizespor'a büyük mutluluk yaşattı.
Teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde Çaykur Rizespor bitime bir hafta kala 66 puanla Süper Lig'e şampiyon olarak geri döndü. Play-Off'u garantileyen Ümraniyespor ise 58 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Ümraniyespor kümede kalma savaşı veren Samsunspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Play-Off hesapları yapan Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın