  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

İbrahim Üzülmez'li Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi

Spor Toto 1. Lig'de bitime bir hafta kala Çaykur Rizespor, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek hem şampiyonluğunu hem de Süper Lig'e geri dönüşünü resmen ilan etti.

Kaynak: Sporx.com
İbrahim Üzülmez'li Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2018 17:28
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçında Süper Lig hedefleri bulunan Ümraniyespor ile şampiyonluk için sahaya çıkan Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor maçı 1-0 kazanarak, bir yıl aradan sonra şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Robin Yalçın kaydetti. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla harika bir gol atan Robin Yalçın, Çaykur Rizespor'a büyük mutluluk yaşattı.

Teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde Çaykur Rizespor bitime bir hafta kala 66 puanla Süper Lig'e şampiyon olarak geri döndü. Play-Off'u garantileyen Ümraniyespor ise 58 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Ümraniyespor kümede kalma savaşı veren Samsunspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Play-Off hesapları yapan Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için