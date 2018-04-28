İbrahim Üzülmez'den Süper Lig ve yeni sözleşme cevabı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'e çıktıkları Ümraniyespor maçının ardından konuştu.Ümraniyespor galibiyetiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.Sözlerine, "Çok mutluyuz arkadaşlar." diyerek başlayan Üzülmez, "Sezon başından itibaren kolay yollardan geçmedik. Süper Lig'e yükselişimizi böylesine önemli bir maçı kazanarak perçinlemek bizi çok mutlu etti. İyi bir takım olduğumuz hep söyledik. Yetenekli bir takımız ama bu yeterli değildi. Takım bütünlüğünü ortaya çıkarmaya çalıştık. Takım olarak çok çalıştık, emek verdik ve sonucunu aldık." şeklinde konuştu.Rakipleri Ümraniyespor'un bu sezonki performansıyla dikkatleri çektiğini anlatan Üzülmez, "Biz onlara önemli bir pozisyon vermeden galip geldik. Bu başarının tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Camiamıza yakışan bu şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyuz." ifadelerini kullandı.İbrahim Üzülmez, yeni sezonda devam edip etmeyeceğiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, "Başkanımızla görüşmemiz çok olmadı. Süper Lig'e yükselmeyi garantiledikten sonra oturup konuşuruz diye düşündük. Artık bittiğine göre, hafta içi oturur ve konuşuruz. Benimle sözleşme yapılır ama kadro mühendisliği de iyi yapılmalı. Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de hedefleri olması gerekir. Başkanımızla oturup, kendi şartlarımdan daha çok, nasıl bir kadro yapabileceğimiz konusunu konuşmak istiyorum. Benim açımdan sıkıntı yok." cevabını verdi.