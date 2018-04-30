İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş ve Fenerbahçe çağrısı

Çaykur Rizespor ile Süper Lig'e çıkan teknik direktör, TRT Spor'a konuk olurken gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.Son günlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim hakkında konuşan İbrahim Üzülmez, ''Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin dikine açıklamalarına bir son vermesi gerekiyor. Bu açıklamalara bir son gelmezse önümüzdeki derbiler nasıl bitecek? Sosyal medyada insanlar köpürüyor. Siz bizim stada nasıl geleceksiniz diyorlar. Bu ülkede en büyük iki camia Beşiktaş ve Fenerbahçe. Başkanların, teknik adamların bir araya gelip bu sorunu çözmesi gerekiyor. Bu ülkenin futboluna iki takıma da ihtiyaç var. Yarın Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri daha büyük olaylara gebe olursa kim altından kalkacak? Şenol Güneş bir duayendir, Aykut Kocaman da iyi bir teknik direktördür. Bu olaylara bir son vermemiz lazım.'' sözlerini kullandı.Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'i savunan Üzülmez, ''Şenol Güneş 70 yaşında bir adam. Bu söylenenleri yapabileceğini düşünmüyorum. Bir şey kafasına gelmese kendisini yere atabileceğini sanmıyorum. Oradan bir şey gelmemiş de, gelmiş gibi yapıp da yatayım. Şenol hoca 70 yaşında, böyle bir şey yapar mı? Ben 70 yaşında böyle bir şeyi kendime yediremem. Yok çakmak gelmedi, yok o gelmedi. Beşiktaş'ın sahasında da bunlar oluyor. Şenol hocaya da gelmiştir.'' dedi.Süper Lig'de Galatasaray'ı en büyük şampiyonluk adayı olarak gösteren teknik adam, ''Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrasında Beşiktaşlı futbolcular dünkü derbiye daha fazla motive olabilirdi. Galatasaray çok önemli bir maçı kazandı, şampiyonluğu kaptıracağını düşünmüyorum. Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu da sürpriz olmaz ama Galatasaray'ın daha fazla avantajlı olduğunu düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.Futbolculuk döneminde İngiltere'den teklif aldığını belirten Üzülmez, ''Londra'da kazandığımız Chelsea maçından sonra İngiltere'den transfer teklifi aldım. Futbolumun son dönemlerinde çok iyi ortalarım vardı ancak sağ olsun Bobo bunları heba etti.'' ifadelerini kullandı.