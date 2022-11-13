İbrahim Üzülmez: 'Zor bir maç oldu'

Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maçın ardından konuştu.



İbrahim Üzülmez, İstanbul'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Üzülmez, karşılaşmaya ilişkin ise "Zor bir maç oldu ama kazanmasını bildik. İyi mi oynadık? Değil ama mücadele ettik. Yaş ortalaması biraz yüksek bir takımız. Dolayısıyla bugün oyunun belli bölümlerinde sıkıntılar da yaşadık. Şampiyonluğa giden yolda kazanmak çok önemli. Oyuncu değişikliklerinden sonra oyun bizim lehimize döndü. Oyuncularımızı kutluyorum. Hedefe emin adımlarla gidiyoruz. Puan barajını da yükselttik. Kalan 5 haftayı da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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