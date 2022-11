İbrahim Üzülmez: 'Süper Lig'den gelenleri adapte etmek zor'

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, her maça farklı motivasyonla çalıştıklarını belirterek, "Süper Lig'den gelen oyuncularımızı bu lige adapte etmek kolay değildi. Geldiğimizden beri anlatarak onları bu lige adapte ettik." dedi.



Eyüp Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İbrahim Üzülmez, Süper Lig deneyimi olan bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "İlk 45 dakika çok durağan geçen bir futbol vardı, çok fazla üretken olamadık. Biz yavaş oynadık. İkinci yarıda tempoyu arttırmamız, dönen topları kazanmamızla beraber baskıyı kurduk ve kazandık. Mutluyuz." dedi.



Sakat oyuncularının geri dönmesinden memniniyet duyduğunu, iç sahada 8'de 8 galibiyet elde ettiklerini, son 9 maçta 3 gol yediklerini de kaydeden Üzülmez, şöyle devam etti:



"Oyuncularım görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Bu bir maraton. Eyüpspor'u hedefe ulaştırmak için hepimiz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Zirveler zordur, hep anlattık, anlatmaya da devam edeceğiz. İkinci yarıdaki coşkulu futbolumuz bizi 3 puana götürdü. Oyuncularımı tebrik ediyorum, görevlerini yerine getirdiler. Göztepe'ye de başarılar diliyorum bundan sonrası için."



Yakaladıkları seriyle ilgili de konuşan Üzülmez, her maçın ayrı hikayesi olduğunu ve oyuncularıyla olumlu hikayeler yazmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Her maça farklı motivasyonla ciddi hazırlanmaya çalışıyoruz. Süper Lig'den gelen oyuncularımızı bu lige adapte etmek kolay değildi. Geldiğimizden beri anlatarak onları bu lige adapte ettik. Benim takımım saha içinde evet hata yapabilir ama mücadeleden kaçmayacak görüntüde olmaları gerektiğini anlatıyorum hep." ifadelerini kullandı.





