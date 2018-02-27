İbrahim Üzülmez: 'Şerefimizle şampiyon olmak istiyoruz'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, 25. haftada deplasmanda oynayacakları Samsunspor maçında revizyona gidebileceklerini söyledi.Üzülmez, antrenman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Tetiş Yapı Elazığspor maçının ikinci yarısında oynanan oyunun eleştirisini yaptıklarını, kaybedilen iki puanı telafi etmek zorunda olduklarını belirtti.Samsunspor'un içinde bulunduğu durumun işlerini daha da zorlaştıracağını ifade eden Üzülmez, "Rakibin ligdeki sıralamasına baktığımızda kazanmak için her şeyini ortaya koyacak. Teknik direktör değişikliğinin pozitif yönde katkı sağlaması için çalışacaklardır ancak Çaykur Rizespor olarak bizim hedefimiz, yolumuz ve düşüncelerimiz belli. Bu düşünceler doğrultusunda evimizde kaybettiğimiz iki puanı Samsunspor maçında telafi etmek için mücadele edeceğiz." dedi.Üzülmez, yorucu bir haftayı geride bıraktıklarına işaret ederek, "Bir haftada 3 maç yaptık. Sakatlıklardan dolayı orta sahada sıkıntı yaşadık. Samsunspor maçında revizyon içinde olabiliriz. Geniş ve alternatif bir kadroya sahibiz. Rotasyona gidebiliriz." diye konuştu.Çaykur Rizespor camiasının üzerine olumsuz algı yüklenme gayreti olduğunu savunan Üzülmez, şöyle devam etti:"Bunu yıkmamız gerekiyor. Çünkü Elazığspor maçının son dakikasında Lincoln'e verilmeyen bir faul ve hemen arkasından gelen penaltı golü ile 2 puan kaybettik. Faul verilseydi maç biterdi. Dolayısıyla bu algıyı yıkmamız gerekiyor. Kamuoyunda Çaykur Rizespor'a karşı yanlış intibalar var. Biz emeğimiz, alnımızın akı, namusumuz ve şerefimizle şampiyon olmak istiyoruz. Son 3-4 haftaya baktığımızda hakemlerin bize karşı iyimser olduğunu söyleyemem."Üzülmez, ligde zirve yarışı içerisindeki takımların kıyasıya rekabet içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Zirvede olan biziz ve rakiplerimiz bizi paçamızdan tutup aşağı çekmeye çalışacaktır. Biz de onlara paçamızı tutturmamak için var gücümüzle çalışacağız. Benim takımım bunu yapacak potansiyele fazlasıyla sahip." ifadesini kullandı.Çaykur Rizespor'un tecrübeli defans oyuncusu Mehmet Uslu ise yeşil-mavili ekibin şampiyonluk yarışının favorisi olduğunu kaydetti.Süper Lige çıkma yarışında güçlü takımlar yer aldığına değinen Mehmet, "Bu yarışta özellikle kendi sahamızda puan kaybı yaşayacağımızı düşünmüyorduk. Altınordu mağlubiyetinden sonra Tetiş Yapı Elazığspor ile berabere kalarak hesapta olmayan puanlar kaybettik. Şampiyonluğa giden yolun çok zor olduğunu iyi biliyoruz. Bu kolay değil. Önümüzde Samsunspor maçı var. Bu karşılaşmadan alacağımız 3 puanla içeride kaybettiğimiz 2 puanı telafi edeceğiz." dedi.Mehmet Uslu, kendi performansından çok takımın başarısının önemli olduğunu, şampiyon olan takımın parçası olmak için çalıştığını sözlerine ekledi.