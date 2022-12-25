İbrahim Üzülmez: 'İkinci golü atmalıydık'

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 2-1 mağlup oldukları Ankara Keçiörengücü maçı sonrası kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Oyuna iyi başladık, öne geçtik ve iyi pozisyonlara da girdik fakat bu tür maçlarda ikinci golü bulamadığınızda bu sonuçlar yaşanabiliyor. Sezon başından itibaren saha içinde çok aşama kaydettik ve en az gol yiyen, en az pozisyon veren takımlardan biri olduk. Bugünkü maça baktığımızda ise hakikatten üzüldüm çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı." şeklinde konuştu.
Üzülmez, ikinci yarıda geçiş oyunundan ilk golü yediklerini anlatarak, şöyle konuştu:
"Dün akşamdan beri oyuncularıma bunu anlatmaya çalışıyordum. Ligin geçiş oyununda en önemli takımlarından birine karşı oynadığımızı söylüyordum. Keçiörengücü takımının bu konuda bir veya ikinci sırada olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde yediğimiz bir gol vardı. Üzgünüz kazanmak istiyorduk ama olmadı. Rakibimizde özellikle ikinci yarı iyi mücadele etti. İstekli, arzulu bir futbol ortaya koydu. Hatalarımız var, yapmamız gerekenler var, bunları iyileştirmemiz gerekiyor. Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde kapatıp ikinci yarıya avantajlı bir skorla başlamayı istiyorduk. Gene de her şeye rağmen oyuncularımı kutlamak istiyorum, sezon başından beri göstermiş oldukları özverili mücadelelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Puan farkımız var, ligin en az gol yiyen takımlarından birisiyiz ama bunu daha üst sıralara taşımak için ligin ikinci yarısında atacağımız nokta atışlarla beraber Eyüpspor'u istediğimiz hedeflere ulaştırmak istiyoruz."
Üzülmez, ikinci yarıda geçiş oyunundan ilk golü yediklerini anlatarak, şöyle konuştu:
"Dün akşamdan beri oyuncularıma bunu anlatmaya çalışıyordum. Ligin geçiş oyununda en önemli takımlarından birine karşı oynadığımızı söylüyordum. Keçiörengücü takımının bu konuda bir veya ikinci sırada olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde yediğimiz bir gol vardı. Üzgünüz kazanmak istiyorduk ama olmadı. Rakibimizde özellikle ikinci yarı iyi mücadele etti. İstekli, arzulu bir futbol ortaya koydu. Hatalarımız var, yapmamız gerekenler var, bunları iyileştirmemiz gerekiyor. Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde kapatıp ikinci yarıya avantajlı bir skorla başlamayı istiyorduk. Gene de her şeye rağmen oyuncularımı kutlamak istiyorum, sezon başından beri göstermiş oldukları özverili mücadelelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Puan farkımız var, ligin en az gol yiyen takımlarından birisiyiz ama bunu daha üst sıralara taşımak için ligin ikinci yarısında atacağımız nokta atışlarla beraber Eyüpspor'u istediğimiz hedeflere ulaştırmak istiyoruz."
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