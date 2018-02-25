Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, ligin uzun bir maraton olduğunu, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, dirençli bir takıma karşı oynadıklarını, buna rağmen karşılaşmaya iyi başlayarak öne geçmeyi başardıklarını belirtti.Maçın içerisinde 70. dakikaya kadar iyi oynadıklarını ifade eden Üzülmez, şunları kaydetti:"Ardından oyundan kopmalar oldu. Bir türlü istediklerimizi yapamadık. Maçta 70. dakikaya kadar farkı artıracak pozisyonlarımız vardı ama değerlendirmede sıkıntı yaşadık. Duran toplardan da çok gol atamıyoruz. Lig uzun bir maraton. İki puan kaybettik ve üzgünüz. İnşallah burada kaybedilen iki puanı telafi eder ve yolumuza emin adımlarla devam ederiz."Üzülmez, bu maçı unutup Samsunspor maçına odaklanmak zorunda olduklarını, kaybedilen puanları bir an önce telafi etmeleri gerektiğini aktardı.Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, deplasmanda lidere karşı oynamanın kolay olmadığını belirtti.Çaykur Rizespor'un son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığına değinen Kalpar, "Biz de Rize'den iyi bir sonuçla dönmek için iyi mücadele etmeliydik. Hiç beklemediğimiz anda geri düştük. İlk yarıda ikili mücadeleleri kazanamadık. Daha sağlam mücadele etmeliydik. İlk yarı rakip üstünlük sağladı." ifadelerini kullandı.İkinci yarıda daha öz güvenli ve yere daha sağlam basarak kenarları kullanarak oynadıklarının altını çizen Kalpar, "Her şeyden önce kendimize güvenen bir takım hüviyetine büründük. İki takım da ikişer puan kaybetti. Birer puan kazandı. Rizespor'un liderliği devam ediyor. Bizde play-off içerisinde kalmak için çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bunu korumak." şeklinde konuştu.