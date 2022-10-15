İbrahim Üzülmez: 'Güzel bir lig oluyor'

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Rize deplasmanının her takım için zor olacağını kaydetti.



Üzülmez, son iki haftada gol yemeyen ve 2 galibiyet alan takıma karşı oynadıklarını işaret ederek, şunları söyledi:



"İki takımında ilk yarıda çok pozisyonu yok. İkinci yarı ise kötü başladık. İkinci yarı ilk 20 dakika içinde pozisyon verdik, gol yiyebilirdik. 70'nci dakikadan sonra ise oyunun kontrolü bizdeydi. Recep Niyaz ve Babel ile net pozisyonlarımız vardı. Murat Uçar girdikten sonra organize ataklar bulduk ama atamadık. Genel olarak böyle zor bir deplasmanda 1 puan değerlidir. Bazen kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Oyun olarak bir tık daha iyi olmalıyız. Biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Her maç mutlak favori görmeleri baskı oluşturuyor. Daha fazla mücadele ederek camianın beklediği hedeflere ulaşmak istiyoruz."



Ligde şampiyonluk yarışının çekişmeli geçeceğine değinen Üzülmez, "Samsunspor geniş kadroya sahip. Çaykur Rizespor sezona istediği gibi giremese de bilinen oyuncularla kurulu. Rizespor'da yabancı oyuncu oynamıyor ama Sefa, Koray, Emirhan, Kubilay ile lig tecrübesi var. Güzel bir lig oluyor. Geride kalan 9 haftada 2 puan barajını yakaladık ama daha çok istemeliyiz. Bu ligin şartlarında mücadele etmek, dinamik olmak zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.





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