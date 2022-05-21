İbrahim Üzülmez: 'Finale gitmek istiyoruz'

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, genç bir takımla mücadele ettiklerini ve onlara saygı gösterdiklerini ifade etti.



Play-off'tan çıkmak istediklerini söyleyen Üzülmez, "Geldiğimiz günden itibaren belli bir farklı oyun içerisinde oyuncuların alışkanlıkları vardı ve bu alışkanlıkları en iyi şekilde pozitife çevirmek için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.



Üzülmez, maçta disiplinden kopmayarak oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Biz istiyoruz. İnanıyoruz, yapacağımıza inanıyoruz. Bu işin finali neyse oraya gitmek istiyoruz. Oyuncularımızla da konuşuyoruz. Özellikle geldiğimiz günden itibaren hakikaten güzel bir takımdaşlık ortaya koymaya başladılar. Kim olursa olsun tabii bizim için fark etmez ama bugün genç kardeşlerimiz vardı ki onlara saygıyla eğiliyorum, mücadele ettiler. Zaman zaman kramp girdi, onların yerine biz de empati yaptık. Allah yollarını açık etsin. İnşallah hem Balıkesirspor'a hem de Türk futboluna uzun yıllar hizmet edeceklerdir. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum. Biz de kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip play-off maçlarına hazırlanmaya çalışacağız."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ