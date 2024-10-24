İbrahim Üzülmez'den Yunus Akgün'e sert tepki

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaş hakkındaki paylaşımı sebebiyle PFDK'ye sevk edilen Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün'e tepki gösterdi.
"BEŞİKTAŞ İLE DERDİN NE?"
Lider Haber'e konuşan Üzülmez, "Niye kardeşim Yunus Akgün, niye? Niye güzel kardeşim? Sosyal medya çıktıktan sonra ben bu oyuncuları anlamakta güçlük çekiyorum. Senin Beşiktaş ile ne problemin olur güzel kardeşim, niye böyle şeyler koyuyorsun da tepki çekiyorsun! Bazen oyuncuları anlamakta güçlük çekiyorum, şirinlik yapacağız diye elini ayağına dolaştıran oyuncular var, bu da bunlardan birisi işte. Beşiktaş'ın sana ne kötülüğü olmuş Yunus kardeşim, niye böyle bir paylaşım içinde oluyorsun? Bir de bu sosyal medyadan biraz uzaklaşın ya!" ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİ GÖSTERECEK"
Yunus Akgün'ün Beşiktaş taraftarlarından tepki göreceğini düşündüğünü söyleyen Üzülmez, "Bak ne güzel oynuyorsun, Galatasaray'da önemli işler yapıyorsun, bizler de seni alkışlıyoruz, övüyoruz. Bu dönüşünde tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyorsun. Şimdi bu paylaşımın sana ne katkısı var, sana ne kazandırır bu paylaşım? Profesyonel bir oyuncu niye böyle bir paylaşım içerisine girer, aklım almıyor bazen. Seni performansından ötürü alkışladık ama şimdi de sana eleştirinin babasını yapıyorum. Yakışmıyor, yakışmaması da gerekiyor böyle oyunculara. Sen Beşiktaş'ın sahasına geleceksin, bu küfürden dolayı eleştirileceksin, sana taraftar tepki gösterecek. Gerek var mı bunlara? Bazen o olgunluğu gösterebilmek gerekiyor ama bazı oyuncular gösteremiyor." sözlerini sarf etti.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Antalyaspor maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Yunus Akgün, paylaşımında kullandığı tezahüratta Beşiktaş hakkında geçen sözler sebebiyle PFDK'ye "hakaret" nedeniyle sevk edilmişti.
"BEŞİKTAŞ İLE DERDİN NE?"
Lider Haber'e konuşan Üzülmez, "Niye kardeşim Yunus Akgün, niye? Niye güzel kardeşim? Sosyal medya çıktıktan sonra ben bu oyuncuları anlamakta güçlük çekiyorum. Senin Beşiktaş ile ne problemin olur güzel kardeşim, niye böyle şeyler koyuyorsun da tepki çekiyorsun! Bazen oyuncuları anlamakta güçlük çekiyorum, şirinlik yapacağız diye elini ayağına dolaştıran oyuncular var, bu da bunlardan birisi işte. Beşiktaş'ın sana ne kötülüğü olmuş Yunus kardeşim, niye böyle bir paylaşım içinde oluyorsun? Bir de bu sosyal medyadan biraz uzaklaşın ya!" ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİ GÖSTERECEK"
Yunus Akgün'ün Beşiktaş taraftarlarından tepki göreceğini düşündüğünü söyleyen Üzülmez, "Bak ne güzel oynuyorsun, Galatasaray'da önemli işler yapıyorsun, bizler de seni alkışlıyoruz, övüyoruz. Bu dönüşünde tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyorsun. Şimdi bu paylaşımın sana ne katkısı var, sana ne kazandırır bu paylaşım? Profesyonel bir oyuncu niye böyle bir paylaşım içerisine girer, aklım almıyor bazen. Seni performansından ötürü alkışladık ama şimdi de sana eleştirinin babasını yapıyorum. Yakışmıyor, yakışmaması da gerekiyor böyle oyunculara. Sen Beşiktaş'ın sahasına geleceksin, bu küfürden dolayı eleştirileceksin, sana taraftar tepki gösterecek. Gerek var mı bunlara? Bazen o olgunluğu gösterebilmek gerekiyor ama bazı oyuncular gösteremiyor." sözlerini sarf etti.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Antalyaspor maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Yunus Akgün, paylaşımında kullandığı tezahüratta Beşiktaş hakkında geçen sözler sebebiyle PFDK'ye "hakaret" nedeniyle sevk edilmişti.