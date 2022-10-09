İbrahim Üzülmez'den galibiyet açıklaması

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK'yi 4-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, oyundan ve skordan memnuniyet duyduklarını belirtti.



İlk yarıda pozisyonlar kaçırdıklarını ve ikinci yarıya tempo yükselterek başladıklarını aktaran Üzülmez, şunları kaydetti:



"Mutluyuz, güzel oyun ve skor. İlk 45 dakikada pozisyonlar var kaçırdığımız penaltı var. Onları değerlendirsek belki ilk yarıda gidişat değişebilirdi. Maçı kazanabileceğimizi ama tempo yükseltmemiz gerektiğini devre arasında oyuncularımıza söyledik. Coşkuluyduk, iyi mücadele ettik. Haklı bir galibiyet aldık. Lig uzun maraton. Zirvedeyiz, bu bizi mutlu ediyor ama bu maratonu düşününce önümüzdeki maça konsantre olmamız gerekiyor ki bu maratonun sonunu getirelim. Gireniyle çıkanıyla hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."





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