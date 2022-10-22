İbrahim Üzülmez: 'Çok değişik bir maç oldu'

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, VAR kararları nedeniyle enteresan bir maç olduğunu söyledi.



Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulunan Üzülmez, "Enteresan bir müsabaka oldu. Maça kötü başladık. İlk 10-15 dakika Sakaryaspor'un baskısı vardı. Doğru işler yaptılar. Penaltıdan golü yedik. Daha sonra organize olarak skoru lehimize çevirmeye çalıştık. VAR, kırmızı kart, penaltı ve iptal edilen gol. Çok değişik bir maç oldu." ifadelerini kullandı.



Sakaryaspor'un bir süre 10 kişi oynamasına rağmen iyi direndiğini aktaran İbrahim Üzülmez, "Lig uzun bir maraton. İyi bir takıma karşı oynadık. Serkan Hoca'nın gelmesiyle organizasyonu doğru yapmaya çalışan bir Sakaryaspor var. İyi bir takımız. İyi çalışıyoruz. Galip gelmesini bildik. İç saha performansını deplasmana da yansıtmamız gerekiyor. Mutluyuz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.





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