İbrahim Üzülmez: 'Bütün suçu üzerime almam gerekiyor'

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Bodrumspor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından, alınan mağlubiyetten dolayı oldukça üzgün olduklarını kaydetti.



Kendilerine yakışmayan bir oyun ve skor olduğunu anlatan Üzülmez, "Ne oyun olarak ortaya bir şey koyabildik ne de skor olarak. Bizim adımıza kötü bir skor. Futbol çok görecelidir. Bugün saha içerisinde sayısız hata yaptık. Bir takımın 90 dakikalık süre içerisinde yapmaması gereken bütün hataları yaptık. Ne ikinci topları kazanabildik ne de çok fazla hücum aksiyonunda olabildik." ifadelerini kullandı.



Üzülmez, defansif hataların çok olduğuna değinerek, şöyle konuştu:



"Bu lig, mücadele ligi. Bütün suçu üzerime almam gerekiyor. Bu oyun, bu skor Eyüpspor camiasına, bizlere, oyunculara yakışmadı. Üzgünüz. (Bazı oyunculara yönelik) Artık Süper Lig'de olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu ligin şartlarına adapte olacaksın, bu ligin koşu mesafelerine adapte olacaksın. Yoksa sadece isim olarak geçmişte kalırsak, hüsrana uğrarız. Bugün de saha içerisinde bu kadar hatanın yapılmasını açıkçası kabullenemiyorum. Bizleri desteklemeye gelen taraftarlardan da özür diliyorum."





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