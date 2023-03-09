İbrahim Üzülmez: 'Bu galibiyeti hak ettik'

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, deplasmanda 1-0 kazandıkları Bandırmaspor maçının ardından kolay bir maç olmayacağının bilinciyle sahaya çıktıklarını belirtti.



Üzülmez, oyuncularının mücadele anlamında çok doğru işler yaptığını aktararak, "Alınan bu 3 puan, önümüzdeki haftalar için takımın moral ve motivasyonunun üst seviyelere çıkması anlamında önemli. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Bandırma deplasmanı her takım için zordur. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle Samsunspor ve Yeni Malatyaspor mağlubiyetinden sonra geri dönüş anlamında bir refleks gösterdik. Hedefe ulaşmak istiyoruz. Bunu yaparken de zorluk seviyesi üst düzeyde olan maçlar oynayacağız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Zorlanmamıza rağmen aldığımız bu galibiyet bizi mutlu etti. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.





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