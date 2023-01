İbrahim Üzülmez: 'Bizim kazanmaya ihtiyacımız var'

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Üzülmez, zor bir maç olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim kazanmaya ihtiyacımız var. Lig yarışı içerisinde zirvede yolumuza devam etmek için. İkinci yarı ilk maçlar zor oluyor. Bugün de karşımızda hakikaten çok diri bir takım vardı. Mücadele eden bir takım vardı. Oyuna iyi motive olmuş bir takımına karşı hakikaten oyuncularımın özellikle ikinci yarıda göstermiş oldukları mücadele bizleri mutlu etti. İlk yarıda çok fazla pozisyonun olmadığı bir müsabaka oldu. İkinci yarı oyuncularımı uyarmamızla beraber hakikaten doğru işler yaptık. Pozisyonlarımız var kaçırdığımız çok net pozisyonlarımız var."



İkinci yarı oyun içerisinde çok doğru işler yaptıklarını dile getiren Üzülmez, "Bu geçiş oyunu hakikaten bizleri bugün mutlu etti. Denizlispor deplasmanında bu kadar pozisyondan birini değerlendirdiğimiz için biz de mutluyuz. Uzun bir lig ve önemli bir takımız, kaliteli oyuncularım var. Bu ligde mücadele etmemiz gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Bu lig hakikaten çok kolay bir lig değil, mücadele gücünün ön plana çıktığı bir lig. Her takımın her takımı zorlayabileceği bir lig. Biz oyuncularımla aynı dili konuştuk ilk yarı boyunca ve lider bitirdik. İkinci yarıda da Allah nasip ederse oyuncularımla beraber bu sinerjiyi bundan sonraki haftalarda daha da çok çalışarak, arttırarak Eyüpspor takımı hedeflerine ulaştırmak istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.





