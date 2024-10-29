İbrahim Üzülmez: 'Beşiktaş için kötü bir maç değildi'

Fanatik spor yazarı İbrahim Üzülmez, Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini köşesinde yorumladı.
İşte İbrahim Üzülmez'in o yazısı:
"OYUNCULARI KUTLAMAK İSTİYORUM"
"Beşiktaş için kötü bir maç değildi. Sonuçta Galatasaray'a karşı deplasmanda oynayabilmek her zaman zor. Bunun üzerine bir de Lyon'dan dönüş de hesaplanmalı. Enerjisi oldukça yüksek bir maçtan sonra yorgunlukların çok da öne çıkmadığı bir mücadele ortaya koyabilmek hiç kolay değil. Bu açıdan oyuncuları gerçekten kutlamak istiyorum.
"HOCAYA YAZACAK FAKTÖRLER"
Gecenin bu kadar basit duran top golleriyle sonuçlanması maalesef hocaya yazacak faktörler. Rakipte Osimhen ve Sanchez gibi iki tane duran toplarda dikkat edilmesi gereken oyuncu var. Doğrudan önlem alınması gerekenler listesinde ilk sırasında yazan madde bu olmalı, yani en dikkat edilmesi gereken bariz tehlikeye bu kadar kolay teslim olmak izahı zor bir durum. Eşleşmeler çok sıkıntılıydı, faturası da ağır oldu."
"ÜZÜCÜ BİR YENİLGİ OLDU"
"Maça baktığımızda aslında öyle aman aman bir pozisyon izlemedik. Bu iki takım için de böyleydi. Elbette mücadele ve tempo yüksek ama pozisyon açısından bu kadar kısır geçen bir maçı bu şekilde kaybetmemeliydi Beşiktaş. Rafa Silva olsun, Semih olsun bireysel anlamda iyi işler yaptılar. Takım olarak da mücadele kapasitesinin sınırları bu denli zorlanmışken üzücü bir yenilgi oldu."
İşte İbrahim Üzülmez'in o yazısı:
"OYUNCULARI KUTLAMAK İSTİYORUM"
"Beşiktaş için kötü bir maç değildi. Sonuçta Galatasaray'a karşı deplasmanda oynayabilmek her zaman zor. Bunun üzerine bir de Lyon'dan dönüş de hesaplanmalı. Enerjisi oldukça yüksek bir maçtan sonra yorgunlukların çok da öne çıkmadığı bir mücadele ortaya koyabilmek hiç kolay değil. Bu açıdan oyuncuları gerçekten kutlamak istiyorum.
"HOCAYA YAZACAK FAKTÖRLER"
Gecenin bu kadar basit duran top golleriyle sonuçlanması maalesef hocaya yazacak faktörler. Rakipte Osimhen ve Sanchez gibi iki tane duran toplarda dikkat edilmesi gereken oyuncu var. Doğrudan önlem alınması gerekenler listesinde ilk sırasında yazan madde bu olmalı, yani en dikkat edilmesi gereken bariz tehlikeye bu kadar kolay teslim olmak izahı zor bir durum. Eşleşmeler çok sıkıntılıydı, faturası da ağır oldu."
"ÜZÜCÜ BİR YENİLGİ OLDU"
"Maça baktığımızda aslında öyle aman aman bir pozisyon izlemedik. Bu iki takım için de böyleydi. Elbette mücadele ve tempo yüksek ama pozisyon açısından bu kadar kısır geçen bir maçı bu şekilde kaybetmemeliydi Beşiktaş. Rafa Silva olsun, Semih olsun bireysel anlamda iyi işler yaptılar. Takım olarak da mücadele kapasitesinin sınırları bu denli zorlanmışken üzücü bir yenilgi oldu."