İbrahim Üzülmez: ''Beşiktaş bu sene bambaşka''

İsviçre'den 3-3 beraberlikle dönen temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş karşılaşmasında Dolmabahçe'de Lugano'yu sahadan silerek elemeyi başardı.
Bu sonuçla gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte ülkemizi tensil edecek üçüncü takım oldu. Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ın farklı zaferini yorumladı.
İşte İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş-Lugano maçı değerlendirmesi:
BU SENE BAMBAŞKA!
''Beşiktaş bu işte... Evindeki Beşiktaş bu olmalı her zaman... Evet, ilk yarıda da aslında koparılabilecek bir maçtı. Kaçan goller var. Ancak oyun tedirgin etmiyor. Normalde bu kadar gol kaçırıp önde de girsen devreye ikinci yarı için bir acaba mı dersin? Bu kaçanları arar mıyız diye düşünürsün. Ama benim dün akşam statta izlediğim Beşiktaş, "kaçanı boşver çok daha güzellerini atarsın" dedirtiyor. Doğru ön alan baskısı, yetenekli oyuncularla topu çabuk buluşturma ve sonuçlandırma becerisi. Keyif veren takım kalitesine çabuk ulaştı Siyah-beyazlılar...
HOCAYA TEBRİKLER
Maç içinde bocaladığı anlar oluyor hala. Oturması gereken şeyler var mutlaka. Golü yediğimiz bölüme kadarki kısımda biraz durağanlaştık ve savunmada dağınık durmaya başladık. Hemen faturayı koydular önümüze. Ancak geçen senei kırılganlık ortadan kalkmış. Sana bir atana 3 atacak karakteri sahaya koyarsan istediğini alırsın. Bu taktikle anlatılacak bir şey değil. Bazı şeyler ruhla olur. Beşiktaş ruhunu anlayan oyuncularla olur. Taraftarlar bütünleşerek olur. Hem Avrupa hem de lige damga vurmaya aday artık bu takım. Rafa gene çok özel işler yaptı. Rakibi eksik yakalarken takımını da hızlı çıkardı hücumlara. İlk maçtan gereken dersler alınmış. Bunun takıma yansıması gayet güzel. Tebrik etmek gerekiyor.''
Bu sonuçla gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte ülkemizi tensil edecek üçüncü takım oldu. Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ın farklı zaferini yorumladı.
İşte İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş-Lugano maçı değerlendirmesi:
BU SENE BAMBAŞKA!
''Beşiktaş bu işte... Evindeki Beşiktaş bu olmalı her zaman... Evet, ilk yarıda da aslında koparılabilecek bir maçtı. Kaçan goller var. Ancak oyun tedirgin etmiyor. Normalde bu kadar gol kaçırıp önde de girsen devreye ikinci yarı için bir acaba mı dersin? Bu kaçanları arar mıyız diye düşünürsün. Ama benim dün akşam statta izlediğim Beşiktaş, "kaçanı boşver çok daha güzellerini atarsın" dedirtiyor. Doğru ön alan baskısı, yetenekli oyuncularla topu çabuk buluşturma ve sonuçlandırma becerisi. Keyif veren takım kalitesine çabuk ulaştı Siyah-beyazlılar...
HOCAYA TEBRİKLER
Maç içinde bocaladığı anlar oluyor hala. Oturması gereken şeyler var mutlaka. Golü yediğimiz bölüme kadarki kısımda biraz durağanlaştık ve savunmada dağınık durmaya başladık. Hemen faturayı koydular önümüze. Ancak geçen senei kırılganlık ortadan kalkmış. Sana bir atana 3 atacak karakteri sahaya koyarsan istediğini alırsın. Bu taktikle anlatılacak bir şey değil. Bazı şeyler ruhla olur. Beşiktaş ruhunu anlayan oyuncularla olur. Taraftarlar bütünleşerek olur. Hem Avrupa hem de lige damga vurmaya aday artık bu takım. Rafa gene çok özel işler yaptı. Rakibi eksik yakalarken takımını da hızlı çıkardı hücumlara. İlk maçtan gereken dersler alınmış. Bunun takıma yansıması gayet güzel. Tebrik etmek gerekiyor.''
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