İbrahim Üzülmez: 'Ayağa kalkma maçıydı!'

Spor Toto 1. Lig 23. hafta erteleme maçında Bodrumspor'u 1-0 yenerek liderliğe yükselen Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, zor bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.



Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, deprem felaketi sebebiyle çok üzüntülü olduklarını ifade etti.



Bodrumspor'un ligin tempo açısından önemli takımlarından olduğunu aktaran Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:



"Bodrumspor, Pendikspor'la beraber ligin deplasmanda iyi sonuç alan takımlarından. Zor olacağını biliyorduk. Ligin ikinci yarısına kötü başladık. Bu karşılaşma, ayağa kalkmak için bir başlangıç maçıydı. İyi oynadık. Maçın her iki yarısında da pozisyonlarımız vardı. Oyuncularım istekli ve arzuluydu. Onları kutluyorum. İyi mücadele gösterdiler. Üretmeye çalışan bir Eyüpspor takımı vardı."





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