İbrahim Sehic: 'Muslera ile kupa kazanabiliriz!'

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Sehic, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Radyospor'a konuşan Bosnalı file bekçisi, "Muslera'yla aynı takımda oynayabiliriz. Muslera'yla çalışmayı isterim." dedi.



"G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİNİ DUYDUM"



Galatasaray ve Beşiktaş iddialarıyla ilgili konuşan Sehic, "Erzurumspor'la sözleşmem sona eriyor. 5-6 günlük bir tatil yapacağım ve düşüneceğim. İlk olarak Erzurumspor'la konuşacağım. Benim önceliğim Erzurumspor ancak ne olacağını göreceğiz. Galatasaray ve Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini duydum ancak bir teklif almadım. Birtakım konuşmalar olduğunu biliyorum. Galatasaray ve Beşiktaş çok büyük kulüpler. Bosna Hersek'in 1. kalecisiyim ve sürekli oynamam lazım. Sürekli ilk 11'de şans bulabileceğim bir yere gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"MUSLERA İLE KUPA KAZANABİLİRİZ"



Galatasaraylı Muslera ile kupa kazanabileceklerini söyleyen 31 yaşındaki kaleci, "Muslera'nın durumuna çok üzüldüm. Çok büyük bir kaleci ve çok önemli bir karakter. Çok daha güçlü bir şekilde dönmesini istiyorum. Galatasaray'la kazandığı başarılar gerçekten inanılmaz. Muslera'nın 9 yılda kazandığı 14 kupa var ve bu gerçekten inanılmaz. Herkes ona saygı duyuyor. Benim de 12 tane kupam var. Muslera'yla beraber kupa kazanabiliriz. Bir gün neden olmasın? Muslera'yla aynı takımda oynayabiliriz. Muslera'yla çalışmayı isterim. Birlikte çok daha fazla kupa kazanabiliriz." diye konuştu.



