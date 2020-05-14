İbrahim Sehic: "Beşiktaş'ı çok isterim"

Beşiktaş'ta geldiği günden beri performansı tartışma konusu olan Alman kaleci Loris Karius ile yollar ayrıldı. Kaleci arayışlarını sürdüren Kartal, TFF 1. lig ekibi Erzurumspor'da forma giyen İbrahim Sehic'i düşünüyor

Haber; Sabah
İbrahim Sehic: 'Beşiktaş'ı çok isterim'
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14 Mayıs 2020 11:22
Kalecı arayışlarını sürdüren Beşiktaş, TFF 1. lig ekibi Erzurumspor'da forma giyen İbrahim Sehic'i gündemine aldı. Hatta Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan'ın Sehic'i telefonla arayarak, "Seni transfer etmek istiyoruz. Bizimle çalışmanı istiyoruz. Ne dersin?" diye sorduğu, tecrübeli kalecinin de "Şu anda Erzurumspor'la yapmam gerekenlere konsantre oldum. Ama transfer döneminde koşullar oluşursa Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki çok isterim" dediği belirtildi.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Sergen Yalçın'ın topu oyuna iyi sokma ve düşük maliyet gibi sebeplerle 31 yaşındaki kaleciyi yönetime önerdiği ifade edildi.

Bosna Hersek Milli Takımı'nın birinci kalecisi olan Ibrahim Sehic'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 28 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki kaleci, devre arasında Antalyaspor ve Denizlispor'dan transfer teklifi almıştı.



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