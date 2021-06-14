İbrahim Özdemir: 'Galatasaray, devlet olmasa iflas etmişti'

Galatasaray'da 19 Haziran Cumartesi günü başkanlık seçimi var. Başkan adaylarından İbrahim Özdemir, NTV Spor yayınında Gürkan Ak'ın sorularını yanıtladı.



Kulübün mali yapısına değinen İbrahim Özdemir, "Galatasaray sosyal açıdan kaosun içinde. Herkes birbirine farklı ve hoş olmayan açıdan bakıyor. Büyük bir mali kaosun içindeyiz. Galatasaray, devlet olmasa iflas etmiş durumdaydı. Hovardaca yapılan bol sıfırlı transferler... Kendi işinde kazandığı parayı bu şekilde harcamayacak insanlar Galatasaray'ın parasını hovardaca harcadı" dedi.



"Vizyonumuz, misyonumuz belli. Geçmişte kısa sürede Türkiye'yi düzlüğe çıokarmış yapılardan beslenerek buraya geldik. Tefecilerden beslenmeyen, büyük ücretler ödeyerek bonservis yapmayan, finansmanı iyi yönetecek kadrolar oluşturarak, Galatasaray'ı yeniden düzlüğe çıkarmak istiyoruz. Buna yüzde 100 inanıyorum. Yeter ki bizi yönetime getirsinler. Eskiden başkanlık yapan isimler çekilmesinler ama ağabeylik yapsınlar. Geçmiş dönemlerde ekip ruhuna önem verdim. Çok yetenekli, mesleklerinde byük başarılar kazanmış, uzmanlaşmış ciddi bir kadromuz var. Mali konuları çözebilecek tek ekip İbrahim Özdemir ve arkadaşlarıdır."



"27 yaşından büyük oyuncu almayacağız"



Transfer konusunda değinen başkan adayı İbrahim Özdemir, "Transfer hedefimiz mümkünse 27 yaşından büyük futbolcu almamak. Altyapıya yetenekli hoca getirerek, Ajax, Benfica modelini mutlaka getireceğiz. Söylediğim gibi bol sıfırlı gelen bir futbolcu getirmeyeceğiz. Avrupa'da 20'li yaşlarındaki futbolcu en yüksek performansına geliyor. Biz de 20 yaş genç görülüyor. Şu anda Galatasaray altyapısında Ozan Kabak dışında herhangi bir futbolcu hatırlamıyorum. Galatasaray'ın futbolcu fabrikası kurması gerekir." diye konuştu.



Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen yüksek meblağlı transferleri eleştiren Özdemir, "Çileğin artık modası geçti. Eğer bize ucuza mal olacaksa, bonservisi yoksa, maaşı düşükse, mümkünse menajer parası ödemeden bu tür yetenekleri Galatasaray'a kazandırırsak iyi olur. Galatasaray'ın eksik yerlerine genç futbolcuları yerleştirmek istiyoruz. Kerem, Halil, Onyekuru, Mohamed var... Futbolcuları mutlaka Galatasaray'a kazandırmak istiyoruz. Her mevki için çalışmalarımız var. Futbolun başında Fatih Terim var. Biz Fatih Hocaya çağrıda bulunduk. Eğer sorduğumuz soruya olumlu ya da net bir cevap alırsak evet, olmazsa Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak isimler portföyümüzde duruyor." ifadelerini kullandı.



İbrahim Özdemir'den Fatih Terim açıklaması



"Futbolun başında Fatih Terim var. Biz Fatih Hocaya çağrıda bulunduk. Eğer sorduğumuz soruya olumlu ya da net bir cevap alırsak evet, olmazsa Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak isimler portföyümüzde duruyor. Kimse vazgeçilmez değil. Gördük bunu."



"Galatasaray'ın kasasından çıkan 15 milyon Dolar'ın izini bulamadık."



Galatasaray'da 5 adayından biri olan İbrahim Özdemir amatör şubeler için gerekenlerin yapılacağını ve daha çok destek verileceğini açıkladı.



"Basketbolu yeniden güçlü hale getireceğiz, voleybolu da aynı şekilde" diyen Özdemir, "Galatasaray birçok uluslararası başarıyı kazanmış bir kulüp. Bunların hepsi ihmale uğramış. Bazı üyelerimiz, "Bunlara ne gerek var, kapatalım" diyorlar. Asla" diye konuştu.



KEMERBURGAZ TESİSLERİ



"Kemerburgaz Galatasaray'ın önceliği oldu. Belki orada bir otel inşa edebiliriz. Florya çok değerli bir yer. Kemerburgaz'ı bitirip kulübü oraya taşımamız lazım. Olabilecek en kısa süre içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sponsorlarla yapmaya çalışacağız. Sponsorların hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Mecidiyeköy'deki Galatasaray oteli, Galatasaray Adası ihmal edilmiş. Çok önemli bir ada, uzun yıllar Galatasaray'a mali değer katacak bir yer."



TARAFTARA MESAJ

"Çok yetenekli, tecrübeli, hem başkan hem yönetim kuruluna sahip bir ekibiz. Sosyal medyadan rüzgar almıyoruz. Göz boyamak için seçimleri kampanyaya dönüştürmüyoruz. Galatasaray'ın hiçbir malını satmayız, sattırmayız. Biz tertemiz, şaibesiz bir ekibiz. Kulübümüzü alacaklarımız için icraya vermiş değiliz. Galatasaray Kulübü icraya verilmiş. Sırtımızda böyle bir eksiğimiz yok. Tertemiz geliyoruz. Siyasetteyken Türkiye'nin değişimini nasıl sağladıysak Galatasaray'ı da düzlüğe çıkarmak gibi bir gücümüz olduğunu açıklıkla söyleyebilirim."



