İbrahim Moustafa Ranking Serisi'nde biri altın iki madalya!

İbrahim Moustafa Ranking Serisi'nde milli güreşçiler, biri altın iki madalya kazandı.

Haber; AA
Abone Ol
İbrahim Moustafa Ranking Serisi'nde biri altın iki madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2023 22:09
Mısır'da düzenlenen İbrahim Moustafa Ranking Serisi'nde milli güreşçilerden Kerem Kamal altın, Ali Cengiz gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal ve grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz mindere çıktı.

Yarı finalde Kırgız Nurmukhammet Abdullaev'i 8-0 yenerek finale yükselen Kerem Kamal, bu turda eşleştiği Kazak Yernar Fidakhmetov'u 9-0 yenerek altın madalya kazandı.

Grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz ise yarı finalde Gürcü Gurami Khetsuriani'ye karşı mücadeleyi 3-3 eşitlikle bitirirken, son sayıyı alan sporcu olmanın avantajıyla adını finale yazdırmayı başardı.

Finalde karşılaştığı Gürcü Lasha Gobadze'ye 10-1 yenilen Ali Cengiz, gümüş madalya elde etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ