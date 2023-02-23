İbrahim Moustafa Ranking Serisi'nde biri altın iki madalya!

Mısır'da düzenlenen İbrahim Moustafa Ranking Serisi'nde milli güreşçilerden Kerem Kamal altın, Ali Cengiz gümüş madalya kazandı.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal ve grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz mindere çıktı.



Yarı finalde Kırgız Nurmukhammet Abdullaev'i 8-0 yenerek finale yükselen Kerem Kamal, bu turda eşleştiği Kazak Yernar Fidakhmetov'u 9-0 yenerek altın madalya kazandı.



Grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz ise yarı finalde Gürcü Gurami Khetsuriani'ye karşı mücadeleyi 3-3 eşitlikle bitirirken, son sayıyı alan sporcu olmanın avantajıyla adını finale yazdırmayı başardı.



Finalde karşılaştığı Gürcü Lasha Gobadze'ye 10-1 yenilen Ali Cengiz, gümüş madalya elde etti.





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