İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza, aşkı devam ediyor

İbrahim Kutluay, Demet Şener'le evliliği sırasında gönlünü Edwina Sponza'ya kaptırmıştı. Yaşanan bu ihaneti öğrenen manken Demet Şener, kendisinden af dileyen eşi Kutluay'ı affetmeyerek yollarını ayırmak adına mahkemeye başvurmuş ve dava açmıştı. Üzerinden aylar geçmesine rağmen bir türlü boşanamayan çiftten İbrahim Kutluay, yasak aşkı Edwina Sponza ile evinden çıkarken görüntülendi.İBRAHİM KUTLUAY VE EDWINA SPONZA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ!İbrahim Kutluay, uğruna evliliğini bitirmeyi göze aldığı yasak aşkı Edwina Sponza ile davası devam etmesine rağmen birliktelik yaşamaya devam ediyor. İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza ikilisi Kutluay'ın Taksim'de yer alan evinden çıkarken objektiflere yansıdı. İkili birbirinden uzak bir şekilde evden çıkmayı tercih ederken, birlikte görüntü vermemek adına önden İbrahim Kutluay çıkarken ardından da Edwina hızlı adımlarla evi terk etti.