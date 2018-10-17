İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza, aşkı devam ediyor

Demet Şener, eşi İbrahim Kutluay'ın kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Çekişmeli geçen boşanma davası devam ederken Kutluay, yasak aşkıyla birlikteliğine devam ediyor. Kutluay ve Sponza ikilisi geçtiğimiz gün birlikte aynı evden çıkarken görüntülendi.

17 Ekim 2018 10:09
İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza, aşkı devam ediyor
İbrahim Kutluay, Demet Şener'le evliliği sırasında gönlünü Edwina Sponza'ya kaptırmıştı. Yaşanan bu ihaneti öğrenen manken Demet Şener, kendisinden af dileyen eşi Kutluay'ı affetmeyerek yollarını ayırmak adına mahkemeye başvurmuş ve dava açmıştı. Üzerinden aylar geçmesine rağmen bir türlü boşanamayan çiftten İbrahim Kutluay, yasak aşkı Edwina Sponza ile evinden çıkarken görüntülendi.
İBRAHİM KUTLUAY VE EDWINA SPONZA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ!

İbrahim Kutluay, uğruna evliliğini bitirmeyi göze aldığı yasak aşkı Edwina Sponza ile davası devam etmesine rağmen birliktelik yaşamaya devam ediyor. İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza ikilisi Kutluay'ın Taksim'de yer alan evinden çıkarken objektiflere yansıdı. İkili birbirinden uzak bir şekilde evden çıkmayı tercih ederken, birlikte görüntü vermemek adına önden İbrahim Kutluay çıkarken ardından da Edwina hızlı adımlarla evi terk etti.

Kaynak: Sözcü

Diğer Haberler

Cumartesi dizileri bir bir dökülüyor! Bir Umut Yeter de final yapıyor Sosyal Medya Dedikoduları

Cumartesi dizileri bir bir dökülüyor! Bir Umut Yeter de final yapıyor
'Dünyada ampute futbolu Türkiye'den sorulacak' Futbol

"Dünyada ampute futbolu Türkiye'den sorulacak"
Barcelona'dan Arda Turan için ilk açıklama Medipol Başakşehir

Barcelona'dan Arda Turan için ilk açıklama
Arda Turan'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Futbol

Arda Turan'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Yusuf Karagöz: 'Türkiye'de Muslera üzerine kaleci yok' Aytemiz Alanyaspor

Yusuf Karagöz: "Türkiye'de Muslera üzerine kaleci yok"
Ünal Karaman, ikilide asla vazgeçmiyor Trabzonspor

Ünal Karaman, ikilide asla vazgeçmiyor
Michael Frey: '3 kupaya da talibiz' Fenerbahçe

Michael Frey: "3 kupaya da talibiz"
Yılmaz Canpolat: 'Kalbimden geçen Trabzonspor'du' Türkiye Kupası

Yılmaz Canpolat: "Kalbimden geçen Trabzonspor'du"
Galatasaray'da Donk endişesi! Galatasaray

Galatasaray'da Donk endişesi!
Daha fazla göster
1

Şampiyon, şampiyon gibi başladı!
2

NBA'de açılışı Boston Celtics yaptı!
3

Galatasaray'da kontrat uzatma furyası sürüyor! Ozan Kabak...
4

Ali Koç, o talebi reddetti! Basın toplantısı yapacaklar...
5

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Volkan Demirel özür dileyecek!
6

Fenerbahçe'de Martin Skrtel endişesi!
7

Galatasaray'da Fatih Terim boş sözleşmeyi imzaladı
8

Ömer Çatkıç'a FETÖ'den tahliye, Bekir İrtegün'den dikkat çeken savunma
9

Galatasaray'a 'su fatura'sı ağır geldi!
10

Ali Koç'tan Samandıra'ya 'moral' yatırımı!
yukarı ok