İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'de!

İbrahim Kutluay'ın oğlu 14 yaşındaki Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2023 19:48
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, İspanyol ekibi Real Madrid'in basketbol takımının altyapısına transfer oldu.

İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş." ifadelerini kullandı.

Kutluay, "Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery